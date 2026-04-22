МЧС направило дополнительные силы к месту обрушения дома в Сызрани

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Дополнительные подразделения МЧС направлены к месту ЧП в Сызрани, где БПЛА врезался в жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС России.

"К месту происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России, в том числе специалисты Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области", - говорится в сообщении.