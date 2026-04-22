Глава МЧС держит на контроле ход поисково-спасательных работ в Сызрани

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ в Сызрани, где частично обрушился подъезд жилого дома, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за беспилотников ВСУ.
"Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ в городе Сызрань Самарской области, где частично обрушился подъезд жилого дома", - говорится в сообщении.