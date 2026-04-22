В Сызрани открыли горячую линию для жителей частично обрушевшегося дома

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Горячая линия открыта для приема жалоб и оказания помощи жителям поврежденного при атаке БПЛА ВСУ дома в Сызрани, сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за беспилотников ВСУ.
"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: телефон + 7 (846) 340-61-78", - написало надзорное ведомство в своем канале на платформе "Макс".