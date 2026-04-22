МЧС увеличивает группировку на месте частичного обрушения дома в Сызрани
06:57 22.04.2026 (обновлено: 07:31 22.04.2026)
МЧС увеличивает группировку на месте частичного обрушения дома в Сызрани

В Сызрань отправили более 50 спасателей и аэромобильную группировку

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани
  • Более 50 спасателей и аэромобильная группировка направлены в Сызрань для проведения работ после обрушения подъезда жилого дома.
  • Всего к ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома привлечено более 300 человек и свыше 80 единиц техники.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 50 спасателей и аэромобильная группировка направлены в Сызрань для проведения работ после обрушения подъезда жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за атаки беспилотников ВСУ.
"Пятьдесят пять спасателей Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области дополнительно направлены в Сызрань для проведения поисково-спасательных работ. Всего к ликвидации последствий обрушения подъезда жилого дома привлечено более 300 человек и свыше 80 единиц техники", - говорится в сообщении.
СызраньРоссияСамарская областьВячеслав ФедорищевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествияЧастичное обрушение дома в Сызрани
 
 
