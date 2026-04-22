На место частичного обрушения дома в Сызрани выехали следователи

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Наиболее опытные сотрудники следственного управления по Самарской области выехали на место обрушения подъезда дома в Сызрани после атаки БПЛА, сообщили в региональном СУ СК.

По данным МЧС РФ, подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за беспилотников ВСУ, атака на Самарскую область продолжается.