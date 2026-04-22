На место частичного обрушения дома в Сызрани выехали следователи
06:31 22.04.2026 (обновлено: 06:59 22.04.2026)
На место частичного обрушения дома в Сызрани выехали опытные следователи

САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Наиболее опытные сотрудники следственного управления по Самарской области выехали на место обрушения подъезда дома в Сызрани после атаки БПЛА, сообщили в региональном СУ СК.
По данным МЧС РФ, подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани, из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за беспилотников ВСУ, атака на Самарскую область продолжается.
"По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
ПроисшествияСамарская областьСызраньРоссияВячеслав ФедорищевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныЧастичное обрушение дома в Сызрани
 
 
