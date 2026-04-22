Под завалами обрушившегося подъезда в Сызрани может быть ребенок

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предварительно, под завалами частично обрушившегося подъезда жилого дома в Сызрани могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что из-за беспилотников ВСУ частично обрушился подъезд дома в Сызрани. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.
"По предварительным данным, под завалом могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок. На месте проведения поисково-спасательных работ осуществляется разбор завалов, объявляются минуты тишины для того, чтобы определить места возможного нахождения людей", - говорится в сообщении.
Кроме того, проведена эвакуация жильцов уцелевших подъездов дома.
