Обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 22.04.2026 (обновлено: 07:37 22.04.2026)
Обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА

  • В Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого дома из-за атаки беспилотников ВСУ.
  • Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок.
  • Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Сызрани из-за атаки БПЛА произошло обрушение дома, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на платформе "Макс".
"В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частичного обрушился подъезд жилого многоквартирного дома", — написал он.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе увеличилось до трех
20 апреля, 15:50
При этом губернатор предупредил, что атака дронов на Самарскую область продолжается.
На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды, туда также направлены дополнительные подразделения МЧС. Специалисты спасли четырех человека и ребенка. Также туда направлены экстренные службы реагирования.
Под завалами могут находиться еще четыре человека, в том числе ребенок. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
