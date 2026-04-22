Обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Сызрани из-за атаки БПЛА произошло обрушение дома, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на платформе "Макс"

« "В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частичного обрушился подъезд жилого многоквартирного дома", — написал он.

При этом губернатор предупредил, что атака дронов на Самарскую область продолжается.

На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды, туда также направлены дополнительные подразделения МЧС. Специалисты спасли четырех человека и ребенка. Также туда направлены экстренные службы реагирования.