Обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Сызрани из-за атаки БПЛА произошло обрушение дома, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на платформе "Макс".
"В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частичного обрушился подъезд жилого многоквартирного дома", — написал он.
При этом губернатор предупредил, что атака дронов на Самарскую область продолжается.
На месте происшествия работают поисково-спасательные отряды, туда также направлены дополнительные подразделения МЧС. Специалисты спасли четырех человека и ребенка. Также туда направлены экстренные службы реагирования.
Под завалами могут находиться еще четыре человека, в том числе ребенок. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.
