При освобождении Гришино ликвидировали группу иностранных наемников

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 22.04.2026 (обновлено: 23:54 22.04.2026)
При освобождении Гришино в ДНР ликвидировали группу иностранных наемников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные уничтожили шесть иностранных наемников при освобождении Гришино в ДНР.
  • У них была экипировка натовского производства, включая американские винтовки.
ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть иностранных наемников во время освобождения Гришино в ДНР, сообщил РИА Новости боец 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов.
«
"В Гришино точно были иностранцы. Выше меня по "полке" (лесополосе. — Прим. ред.) сидела двоечка со смежного подразделения, и они доложили по рации, что в мою сторону движется противник в количестве шести человек", — заявил военный.
По его словам, с приближением вражеской группы стало слышно речь, которая не была похожа на русскую или украинскую.
«
"Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны. Полностью вся экипировка была натовского производства, в том числе американские винтовки", — добавил штурмовик.
Минобороны объявило об освобождении Гришино во вторник. В ведомстве подчеркнули, что это позволило улучшить тактическое положение бойцов группировки "Центр" на Добропольском направлении.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала