При освобождении Гришино ликвидировали группу иностранных наемников

ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили шесть иностранных наемников во время освобождения Гришино в ДНР, сообщил РИА Новости боец 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Ирек Нуриахметов.
«
"В Гришино точно были иностранцы. Выше меня по "полке" (лесополосе. — Прим. ред.) сидела двоечка со смежного подразделения, и они доложили по рации, что в мою сторону движется противник в количестве шести человек", — заявил военный.
По его словам, с приближением вражеской группы стало слышно речь, которая не была похожа на русскую или украинскую.
«
"Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны. Полностью вся экипировка была натовского производства, в том числе американские винтовки", — добавил штурмовик.
Минобороны объявило об освобождении Гришино во вторник. В ведомстве подчеркнули, что это позволило улучшить тактическое положение бойцов группировки "Центр" на Добропольском направлении.
