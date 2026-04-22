Соглашения по поставкам нефти на рынок России скоро заключат, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Новак сообщил, что соглашения с нефтяниками по приоритетным поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок России будут заключены в ближайшее время.
- Минэнерго активно работает с нефтяными компаниями над разработкой типового договора и проекта соглашений.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Соглашения с нефтяниками по приоритетным поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок РФ будут заключены в ближайшее время, разрабатываются типовые договоры, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В ближайшее время. Сейчас этот документ отрабатывается со всеми нефтяными компаниями, сам проект соглашений. Минэнерго активно работает сейчас с компаниями... (Будет - ред.) типовой договор, типовое соглашение", - ответил он на вопрос, когда будут заключены соглашения с нефтяниками о приоритетных поставках нефтепродуктов на внутренний рынок России.
Правительство России 2 апреля для обеспечения внутреннего рынка распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля. Кроме того, с октября 2025 по май 2026 года действует мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Ранее Новак сообщал журналистам, что правительство РФ поддерживает предложение продлить эту меру, но на какой срок, пока неизвестно.