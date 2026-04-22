Соглашения по поставкам нефти на рынок России скоро заключат, заявил Новак

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Соглашения с нефтяниками по приоритетным поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок РФ будут заключены в ближайшее время, разрабатываются типовые договоры, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Правительство России 2 апреля для обеспечения внутреннего рынка распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля. Кроме того, с октября 2025 по май 2026 года действует мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Ранее Новак сообщал журналистам, что правительство РФ поддерживает предложение продлить эту меру, но на какой срок, пока неизвестно.