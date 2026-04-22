Николаев в ходе прямой линии ответил на вопросы жителей Чувашии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев провел 24-ю прямую линию с жителями, в ходе которой отвечал на вопросы, связанные с состоянием дорог, транспортной реформой, обновлении здравоохранения и благоустройства территорий, сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе трансляции Николаев успел ответить на 35 вопросов. Колл-центр принял 168 звонков. Обращения, которые не прозвучали, переданы в профильные министерства и ведомства. По каждому из них будет дан ответ. Примечательно, что работа с обращениями граждан в скором времени будет строиться на основе новых нормативных актов. Глава региона в прямом эфире дал поручение — разработать совместно с прокуратурой законопроект, направленный на усиление этого направления.

"Все исполнительные органы власти и муниципалитеты получат соответствующие задачи. Каждое обращение граждан должно быть зафиксировано, проанализировано и реализовано в рамках полномочий ведомств. Мы предусмотрели и личную ответственность чиновников: если проблему нельзя решить оперативно, нужно честно объяснять причины, чтобы вышестоящее руководство могло вовремя реагировать", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Одной из тем эфира стала паводковая ситуация. В регионе пострадали дома, личные хозяйства, сельскохозяйственные земли. В настоящее время органы управления и силы территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Организована работа оперативных групп, которые ежедневно осуществляют патрулирование подтопленных территорий для мониторинга обстановки и оказания необходимой помощи населению.

В диалоге с главой республики граждане затронули программу инициативного бюджетирования "Ниме – народный бюджет". Объект благоустройства выбирают жители. В прошлом году в республике реализовали более полутора тысяч таких проектов, а в 2026 году масштаб увеличится. Одобрены 1 841 инициативы с общим бюджетом свыше 5 миллиардов рублей. Правительство внедряет систему "народного контроля", чтобы каждый этап работ был полностью прозрачен для общественности.

В республике продолжается расселение аварийного фонда: до конца года новые квартиры получат 256 человек, а перспективная программа до 2030 года уже находится на стадии формирования. Ситуация с обманутыми дольщиками тоже остается на особом контроле правительства Чувашии.

Звучала и тема поддержки участников специальной военной операции и их близких. По поручению главы в республике выстроена комплексная система помощи: от расширения ряда льгот до индивидуального сопровождения каждой семьи. Николаев подчеркнул, что забота о защитниках – это безусловный приоритет правительства, и любые возникающие сложности на местах должны решаться в кратчайшие сроки.

Помимо этого, по поручению Николаева и при поддержке диаспоры из Санкт-Петербурга в городе на Неве пройдут Дни чувашской культуры.