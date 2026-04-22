Россиян в конце апреля ждет короткая рабочая неделя

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Последняя рабочая неделя апреля будет короткой — трудиться предстоит всего четыре дня.
Производственный календарь на май 2026 года
Это связано с тем, что 1 мая — День весны и труда в этом году выпадает на пятницу, которая при пятидневном графике станет выходным днем.
А в предпраздничный день — четверг, 30 апреля, — работу сократят на час.
Следующая четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян с 12 по 15 мая — поскольку День Победы выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник.
