В России доказали, что цыплятам не нужны "конские дозы" антибиотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты НИУ БелГУ доказали, что большие дозы антибиотиков не способствуют выработке иммунитета у цыплят и не помогают расти тимусу — органу, отвечающему за реакцию организма на возбудителей болезней.

Ученые выяснили, что для развития защитной реакции организма в рацион цыплят необходимо добавлять пробиотики, иногда в комбинации с противомикробными препаратами.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Большие дозы противомикробных препаратов не способствуют выработке иммунитета у цыплят, выяснили специалисты Большие дозы противомикробных препаратов не способствуют выработке иммунитета у цыплят, выяснили специалисты НИУ БелГУ . Антибиотики не помогают расти тимусу — органу, который отвечает за реакцию организма на возбудителей болезней. Результаты представлены в издании "Журнал медико-биологических исследований".

Тимус — это "завод по сборке иммунных клеток". У него есть два основных цеха: "корковый" — где клетки только поступают и "проходят первичный инструктаж", и "мозговой" — где они проходят финальную настройку, контроль качества и получают допуск к работе в организме. Чем больше и лучше организован второй, зрелый цех, тем эффективнее иммунитет, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).

Масса тимуса увеличивается в течение первых 20 дней после вылупления цыпленка, а вот вес органа относительно массы всего тела достигает пика на 5–10-е сутки и затем снижается — это нормальная физиологическая закономерность, объяснила одна из авторов работы, доцент кафедры биотехнологии и микробиологии НИУ БелГУ Ульяна Круть. Антибиотики не дают "прироста скорости строительства" этого завода в этот период, выяснили специалисты вуза.

Ученые НИУ БелГУ выяснили, что никакие дозировки антибиотиков не ускоряют естественный процесс развития важнейшего для иммунной системы органа. Для развития защитной реакции организма в рацион цыплят необходимо добавлять пробиотики, иногда в комбинации с противомикробными препаратами.

"Наша работа показывает, что пробиотик на основе сенной палочки (Bacillus subtilis) может быть безопасной и умеренно стимулирующей добавкой для иммунной системы птицы, особенно в раннем возрасте. Он не заменяет антибиотики при лечении инфекций, но позволяет укрепить собственный иммунитет цыпленка", — объяснила Круть.

Она добавила, что одной из причин сложностей лечения бактериальных заболеваний у людей и животных в настоящее время является антибиотикорезистентность: способность микробов "сопротивляться" воздействию препаратов. Она развивается из-за бесконтрольного использования антибиотиков в пищевой и сельскохозяйственной промышленности, в том числе и для стимуляции роста органов у цыплят.

"Подавляющее большинство исследований на эту тему решают прикладную задачу: помогает ли добавка увеличить орган или нет. Гораздо реже ставится вопрос: как именно при этом меняется внутренняя логика работы самого органа и что эти изменения говорят о фундаментальных законах развития иммунной системы", — рассказала исследователь.

По словам Круть, в ближайших планах — установить, каким образом изменяется состав и функциональный потенциал кишечной микрофлоры при разных рационах питания цыплят (контроль, антибиотик, пробиотик, их комбинация), а также выяснить, как эти изменения коррелируют с приростом массы тела птиц, сохранностью поголовья, а в перспективе — и с качеством яиц и мяса.