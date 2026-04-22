Польский министр анонсировал встречу глав Минобороны стран НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министры обороны стран НАТО встретятся для обсуждения ядерных возможностей альянса.
- На встрече рассмотрят программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах, такие как American Nuclear sharing и французский "Ядерный зонтик".
ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Министры обороны стран НАТО соберутся на специальную встречу для обсуждения ядерных возможностей альянса, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
"У НАТО есть свои планы. Будет встреча министров обороны, касающаяся ядерных возможностей. Уже скоро", - сказал Косиняк-Камыш.
"Это и американский Nuclear sharing и французский "Ядерный зонтик", - уточнил министр.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.