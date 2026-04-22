Нарколог рассказала о болезнях любителей вейпов и электронных сигарет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Любители вейпов и электронных сигарет рискуют столкнуться с серьезным повреждением легких.
- Болезнь EVALI — вэйп-ассоциированная легочная патология — не имеет эффективного лечения и характеризуется высокой смертностью.
- Вейпы формируют зависимость быстрее и незаметнее, особенно среди молодежи, и могут вызывать хронический кашель, одышку и бронхоспазмы.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Любители вейпов и электронных сигарет рискуют столкнуться с серьезным повреждением легких, рассказала врач психиатр-нарколог Мария Калюжная.
"Например, болезнь EVALI — вэйп-ассоциированная легочная патология, которую впервые выявили в 2019 году, пока не имеет эффективного лечения. Помимо того, что от нее высокая смертность, у пострадавших еще повышается риск развития астмы (на 30 процентов) и хронической обструктивной болезни легких (на 75 процентов). Причина: химические вещества в аэрозолях вызывают воспаление и повреждают дыхательные пути", — объяснила она "Ленте.ру".
По словам специалиста, вейпы воспринимаются как мягкая альтернатива сигаретам, но на самом деле они формируют зависимость быстрее и незаметнее, особенно среди молодежи. Люди, регулярно использующие вейпы, чаще жалуются на хронический кашель, одышку и бронхоспазмы, причем такие проблемы наблюдаются даже у тех, кто раньше не курил.
В вейпах меньше продуктов горения, но они все равно раздражают дыхательные пути, влияют на сердце и сосуды и вызывают зависимость, добавила Калюжная. А поскольку электронную сигарету можно курить долго, то человек получает в сумме более высокую дозу. Поэтому, считает эксперт, маркетинговые описания "парения" — лишь иллюзия безопасности.
