Нарколог рассказала о болезнях любителей вейпов и электронных сигарет

"Например, болезнь EVALI — вэйп-ассоциированная легочная патология, которую впервые выявили в 2019 году, пока не имеет эффективного лечения. Помимо того, что от нее высокая смертность, у пострадавших еще повышается риск развития астмы (на 30 процентов) и хронической обструктивной болезни легких (на 75 процентов). Причина: химические вещества в аэрозолях вызывают воспаление и повреждают дыхательные пути", — объяснила она " Ленте.ру ".

По словам специалиста, вейпы воспринимаются как мягкая альтернатива сигаретам, но на самом деле они формируют зависимость быстрее и незаметнее, особенно среди молодежи. Люди, регулярно использующие вейпы, чаще жалуются на хронический кашель, одышку и бронхоспазмы, причем такие проблемы наблюдаются даже у тех, кто раньше не курил.