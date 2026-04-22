05:25 22.04.2026
Семьи 150 колумбийских наемников ВСУ не могут их найти, сообщил источник

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере 150 семей разыскивают пропавших на Украине родных, воевавших за ВСУ, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"С августа 2025 года до текущего момента ко мне обратились 150 семей с просьбой помочь в поиске их родных, которые не выходят на связь", - рассказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с колумбийскими наемниками в ВСУ.
Он отметил, что некоторые семьи разыскивают сразу нескольких родственников, пропавших на Украине.
"Если о пропавших ничего не известно, то, скорее всего, их нет в живых", - сказал источник.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
