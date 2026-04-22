В МВД рассказали, зачем преступники воруют доступ к роутеру пользователя

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Получив доступ к маршрутизатору, злоумышленник фактически контролирует весь интернет-трафик в сети, под угрозой оказываются все подключенные устройства, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Получив доступ к маршрутизатору, злоумышленник фактически контролирует весь интернет-трафик в сети. Под угрозой оказываются все подключенные устройства: смартфоны, компьютеры и элементы умного дома", - говорится в сообщении

В ведомстве объяснили, что среди основных целей преступников - перехват данных, так как роутер - это точка, через которую проходит вся информация, поэтому изменив настройки, например DNS, злоумышленник может перенаправлять пользователя на поддельные сайты и получать логины, пароли и платежные данные.

"Использование в ботнете: взломанный роутер превращается в инструмент для атак: рассылки спама, DDoS и подбора паролей. При этом вся активность будет идти с вашего IP-адреса", - отмечается в сообщении.