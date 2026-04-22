08:04 22.04.2026 (обновлено: 12:28 22.04.2026)
Хранитель Мариупольского музея обвинил ВСУ в краже ценных экспонатов

Табличка на здании Мариупольского краеведческого музея
Табличка на здании Мариупольского краеведческого музея. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хранитель Мариупольского музея Андрей Ладкин обвинил ВСУ в краже ценных экспонатов, включая грамоту Екатерины Великой и Библию XVIII века в переводе Мартина Лютера.
  • По словам Андрея Ладкина, экспонаты были похищены до пожара в музее в 2022 году, так как не осталось следов их уничтожения огнем.
МАРИУПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Грамота Екатерины Великой и Библия XVIII века в переводе Мартина Лютера были при участии ВСУ похищены из Мариупольского музея до пожара 2022 года, заявил РИА Новости хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин.
"Они (экспонаты. — Прим. ред.) не могли полностью исчезнуть, они должны были, по крайней мере, если не расплавиться, то оплавиться. Их нет. Из этого можно сделать вывод, что предметы были похищены до пожара. <…> Другой вопрос — конкретно кем? Военные Украины <...>. Прямых свидетелей, кто видел — нет. Здесь были военные — это точно. Я думаю, что необязательно военные могли вывозить для того, чтобы официально где-то предъявить. Вполне возможно, что это было сделано чтобы просто продать какому-нибудь коллекционеру", — сказал РИА Новости сотрудник Мариупольского музея Андрей Ладкин.
Хранитель фондов Мариупольского краеведческого музея Андрей Ладкин с 2022 года занимался разбором завалов и изучением пепелища, оставшегося на месте пожара в музее.
"Не осталось следов, допустим, грамоты Екатерины Второй, как я уже говорил, к ней прилагалась кустодия, это — серебряная коробочка, в которой была сургучная печать. Она должна была по крайней мере расплавиться, и метал бы остался в пожаре", — подчеркнул музейщик.
По словам собеседника агентства, от старинной Библии XVIII, в случае если бы она сгорела, так же остались бы оплавленные бронзовые пластины, которые украшали ее обложку, но и их хранителю найти не удалось.
Весной 2022 года украинские военные оборудовали в краеведческом музее Мариуполя свои позиции, с которых в итоге бежали в середине апреля. После бегства украинских боевиков в здании вспыхнул пожар, в результате которого фонды и другое имущество было практически полностью уничтожено. Сразу же после освобождения города Андрей Ладкин и другие сотрудники музея приступили к раскопкам на пепелище, с тем чтобы обнаружить и спасти хоть какие-то сохранившиеся экспонаты. Однако наиболее ценных реликвий, как и их следов, так и не было обнаружено. При этом боевики ВСУ открыто не вывозили музейные ценности из Мариуполя и позже не передавали их представителям Киевского режима или Евросоюза.
