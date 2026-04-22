Хранитель Мариупольского музея обвинил ВСУ в краже ценных экспонатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Хранитель Мариупольского музея Андрей Ладкин обвинил ВСУ в краже ценных экспонатов, включая грамоту Екатерины Великой и Библию XVIII века в переводе Мартина Лютера.

По словам Андрея Ладкина, экспонаты были похищены до пожара в музее в 2022 году, так как не осталось следов их уничтожения огнем.

МАРИУПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Грамота Екатерины Великой и Библия XVIII века в переводе Мартина Лютера были при участии ВСУ похищены из Мариупольского музея до пожара 2022 года, заявил РИА Новости хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин.

"Они (экспонаты. — Прим. ред.) не могли полностью исчезнуть, они должны были, по крайней мере, если не расплавиться, то оплавиться. Их нет. Из этого можно сделать вывод, что предметы были похищены до пожара. <…> Другой вопрос — конкретно кем? Военные Украины <...>. Прямых свидетелей, кто видел — нет. Здесь были военные — это точно. Я думаю, что необязательно военные могли вывозить для того, чтобы официально где-то предъявить. Вполне возможно, что это было сделано чтобы просто продать какому-нибудь коллекционеру", — сказал РИА Новости сотрудник Мариупольского музея Андрей Ладкин.

Хранитель фондов Мариупольского краеведческого музея Андрей Ладкин с 2022 года занимался разбором завалов и изучением пепелища, оставшегося на месте пожара в музее.

"Не осталось следов, допустим, грамоты Екатерины Второй, как я уже говорил, к ней прилагалась кустодия, это — серебряная коробочка, в которой была сургучная печать. Она должна была по крайней мере расплавиться, и метал бы остался в пожаре", — подчеркнул музейщик.

По словам собеседника агентства, от старинной Библии XVIII, в случае если бы она сгорела, так же остались бы оплавленные бронзовые пластины, которые украшали ее обложку, но и их хранителю найти не удалось.