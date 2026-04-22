Синоптик объяснила, почему метель в Мурманске в конце апреля не аномальна

Краткий пересказ от РИА ИИ
МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Затяжная оттепель, длившаяся в Мурманске с начала марта, "расслабила" жителей столицы Заполярья, которую в среду накрыл мощный снегопад, однако аномалии в этом нет, скорее это явление в порядке вещей для Крайнего севера, рассказала РИА Новости замначальника мурманского гидрометцентра Елена Куринова.
"Март у нас считается зимним месяцем, и снег в апреле – не аномалия. Просто оттепель, длившаяся с начала марта немного "расслабила" мурманчан, которые уже надеялись на весну, но на Крайнем севере снег и в июле может быть. Точно скажу, что 20 апреля 2020 года снега у нас было по пояс. Так что ничего из ряда вон выходящего, в порядке вещей", - рассказала Куринова.
При этом в Мурманске объявлено штормовое предупреждение, ветер свыше 25 метров в секунду является опасным явлением, а таких по году обычно не больше 10%.
"В предстоящие дни мы будем находиться под влиянием западной периферии этой многоцентровой депрессии. И в эти дни у нас сохранится северный ветер. Опасных явлений мы, конечно, не ждем, но ветер в отдельные дни останется сильным, порывистым. И мокрый снег", - пояснила синоптик
Как передает корреспондент РИА Новости, в среду с утра Мурманск накрыл сильный снегопад, наблюдается сильный порывистый ветер, на дорогах снизилась видимость, объявлено штормовое предупреждение. Дорогу на село Териберка закрыли с 7.30 утра. Энергетики приведены в состояние повышенной готовности. Глава Мурманска Иван Лебедев обратился к мурманчанам с просьбой по возможности воздержаться от долгих прогулок, парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций.
