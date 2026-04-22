Синоптик объяснила, почему метель в Мурманске в конце апреля не аномальна

МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Затяжная оттепель, длившаяся в Мурманске с начала марта, "расслабила" жителей столицы Заполярья, которую в среду накрыл мощный снегопад, однако аномалии в этом нет, скорее это явление в порядке вещей для Крайнего севера, рассказала РИА Новости замначальника мурманского гидрометцентра Елена Куринова.

"Март у нас считается зимним месяцем, и снег в апреле – не аномалия. Просто оттепель, длившаяся с начала марта немного "расслабила" мурманчан, которые уже надеялись на весну, но на Крайнем севере снег и в июле может быть. Точно скажу, что 20 апреля 2020 года снега у нас было по пояс. Так что ничего из ряда вон выходящего, в порядке вещей", - рассказала Куринова.