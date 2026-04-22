Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Москве будут судить пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пенсионерка, толкнувшая девочку на рельсы в московском метро, страдает хроническим психическим расстройством, дело направлено в суд, сообщает столичная прокуратура на платформе "Макс".

"Прокуратура Московского метрополитена утвердила постановление о направлении в суд уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 64-летней женщины, обвиняемой в совершении запрещенного уголовным законом деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 ноября 2025 года на станции метро "Таганская" женщина на почве внезапно возникшей неприязни столкнула 13-летнюю девочку с платформы на пути.

"Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — добавили в прокуратуре.