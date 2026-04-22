В Москве будут судить пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в метро - РИА Новости, 22.04.2026
14:32 22.04.2026 (обновлено: 20:55 22.04.2026)
В Москве будут судить пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в метро

В Москве требуют отправить в психлечебницу женщину, толкнувшую девочку в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве будут судить пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в метро.
  • Женщина страдает хроническим психическим расстройством, что подтверждено комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизой.
  • Дело направили в Таганский районный суд для применения принудительной меры медицинского характера.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пенсионерка, толкнувшая девочку на рельсы в московском метро, страдает хроническим психическим расстройством, дело направлено в суд, сообщает столичная прокуратура на платформе "Макс".
"Прокуратура Московского метрополитена утвердила постановление о направлении в суд уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 64-летней женщины, обвиняемой в совершении запрещенного уголовным законом деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России ("Покушение на убийство")", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 ноября 2025 года на станции метро "Таганская" женщина на почве внезапно возникшей неприязни столкнула 13-летнюю девочку с платформы на пути.
"Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — добавили в прокуратуре.
Дело направлено в Таганский районный суд для рассмотрения по существу, пенсионерка арестована.
Мужчина, ударивший пассажира московского метро по голове бутылкой - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В метро в Москве мужчина несколько раз ударил пассажира по голове бутылкой
31 марта, 08:15
 
