Раскрыта новая схема обмана с компенсациями жертвам мошенников

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Неизвестные рассылают письма от имени Международного валютного фонда с обещанием компенсации жертвам мошенничества, следует из письма, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

"Мы рады сообщить вам, что вы были выбраны в качестве получателя Программы компенсаций МВФ 2026 года, которая призвана поддержать лиц, пострадавших от мошенничества во всем мире. Вы получаете компенсацию, так как ваша электронная почта была внесена в список жертв мошенничества / по борьбе с бедностью", - говорится в сообщении.

Мошенники предлагают два способа получения денег: прямой перевод на банковский счет или доставку банковской карты "дипломатическим курьером". Для начала процесса жертве предлагают связаться с неким "офицером по обработке данных" по имени Джеймс Джонсон.

Для "обработки платежа" злоумышленники просят прислать подробную анкету: ФИО, домашний адрес, дату рождения, страну проживания, профессию и номер телефона. После этого жертве обещают выдать некий "секретный код безопасности транзакции".