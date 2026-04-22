02:48 22.04.2026
Мошенники подделывают сайты магазинов с товарами для дачников

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, заманивая жертв низкими ценами, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Дачники ищут бензопилы, культиваторы, теплицы, удобрения. Мошенники создают сайты-клоны известных садовых магазинов с низкими ценами, требуя 100% предоплату. Товар не приходит", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Схема актуальна для апреля, поскольку в этом месяце начинается сезон активных дачных работ.
"Покупайте товары для сада только в проверенных магазинах с репутацией", - советуют в "Мошеловке".
