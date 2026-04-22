Раскрыт способ защиты от мошенников с помощью "второй руки" - РИА Новости, 22.04.2026
03:05 22.04.2026
Раскрыт способ защиты от мошенников с помощью "второй руки"

Иваткина: сервис "вторая рука" поможет защитить сбережения от мошенников

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Защитить сбережения от злоумышленников поможет сервис "вторая рука", когда к проверке переводов подключается родственник или друг, сообщила агентству "Прайм" эксперт проекта "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
“Прежде чем деньги будут списаны со счета, доверенное лицо вместе с владельцем анализирует перевод на предмет рисков. Если операция вызывает сомнения, "вторая рука" её отклоняет. При этом помощник не получает доступа к вашим счетам и не видит остатков — он лишь подтверждает или блокирует конкретные транзакции”, — пояснила она.
Особенно услуга полезна при переводах на незнакомые реквизиты или снятии крупных сумм наличными. Банк приостанавливает операцию и уведомляет доверенного, у которого есть 12 часов, чтобы связаться с владельцем счёта. Без согласия "второй руки" платеж не пройдёт.
Подключить сервис можно в мобильном приложении банка или в отделении. Иваткина также рекомендовала установить самозапрет на кредиты через "Госуслуги", запретить сделки с недвижимостью без личного участия, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
ОбществоМария ИваткинаМоифинансы.рфРоссия
 
 
