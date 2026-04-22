Миронов предложил дать ученым такие же льготы, как у IT-специалистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов предложил установить для молодых ученых и инженеров налоговые льготы и жилищные программы не меньше, чем у IT-специалистов.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить для молодых ученых и инженеров налоговые льготы и жилищные программы не меньше, чем у IT-специалистов.

"Если мы хотим новых успехов в космосе и машины не хуже иномарок, то льгот у ученых и инженеров должно быть не меньше, чем в IT, и получать они должны явно больше, чем курьеры", – сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что молодые и ученые и инженеры не только уезжают за границу, но и часто уходят в IT. И в итоге те, кто мечтал строить космические ракеты, по словам лидера партии, идут в банк настраивать 1С и теряют квалификацию.

"Это второе дно "утечки мозгов", гораздо больше уехавших за рубеж. Парадоксально, но при разнице зарплат в 5-10 раз, айтишники имеют больше льгот, чем ученые и инженеры, я уже не говорю про самозанятых курьеров, которые платят меньше всех налогов и зарабатывают как хороший инженер", - добавил Миронов

Он сообщил, что депутаты Госдумы от фракции " Справедливая Россия " подготовили ряд предложений по повышению зарплат молодых ученых и инженеров и доступности жилья для них.

"Во-первых, необходимо распространить IT-ипотеку под 6% на ученых и инженеров. Во-вторых, снизить взносы в социальные фонды до 15%, в приоритетных отраслях (авиация, космос, ОПК, робототехника, станкостроение) – до 7,6%, также в приоритетных отраслях освободить от фискальной нагрузки зарплаты ниже трех МРОТ, чтобы доходы самых ценных кадров конкурировали с IT", - рассказал политик.