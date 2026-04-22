01:33 22.04.2026
Миронов предложил дать ученым такие же льготы, как у IT-специалистов

Сергей Миронов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов предложил установить для молодых ученых и инженеров налоговые льготы и жилищные программы не меньше, чем у IT-специалистов.
  • Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" подготовили ряд предложений по повышению зарплат молодых ученых и инженеров и доступности жилья для них.
  • Предлагается распространить IT-ипотеку под 6% на ученых и инженеров, снизить взносы в социальные фонды, а также установить верхний предел зарплат руководителей в технологических компаниях и научных организациях.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить для молодых ученых и инженеров налоговые льготы и жилищные программы не меньше, чем у IT-специалистов.
"Если мы хотим новых успехов в космосе и машины не хуже иномарок, то льгот у ученых и инженеров должно быть не меньше, чем в IT, и получать они должны явно больше, чем курьеры", – сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что молодые и ученые и инженеры не только уезжают за границу, но и часто уходят в IT. И в итоге те, кто мечтал строить космические ракеты, по словам лидера партии, идут в банк настраивать 1С и теряют квалификацию.
"Это второе дно "утечки мозгов", гораздо больше уехавших за рубеж. Парадоксально, но при разнице зарплат в 5-10 раз, айтишники имеют больше льгот, чем ученые и инженеры, я уже не говорю про самозанятых курьеров, которые платят меньше всех налогов и зарабатывают как хороший инженер", - добавил Миронов.
Он сообщил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" подготовили ряд предложений по повышению зарплат молодых ученых и инженеров и доступности жилья для них.
"Во-первых, необходимо распространить IT-ипотеку под 6% на ученых и инженеров. Во-вторых, снизить взносы в социальные фонды до 15%, в приоритетных отраслях (авиация, космос, ОПК, робототехника, станкостроение) – до 7,6%, также в приоритетных отраслях освободить от фискальной нагрузки зарплаты ниже трех МРОТ, чтобы доходы самых ценных кадров конкурировали с IT", - рассказал политик.
А также, как подчеркнул Миронов, предлагается установить верхний предел зарплат руководителей в технологических компаниях и научных организациях – не более восьми окладов начинающего специалиста.
