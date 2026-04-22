Форум регионов Белоруссии и России посвящен экономическому взаимодействию

Совместное заседание белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению XIII Форума регионов Беларуси и России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мероприятия XIII форума регионов Белоруссии и Российской Федерации планируется провести в Минске 25-26 июня, заявленная тема - "Экономическое взаимодействие регионов - основа продовольственной безопасности Союзного государства", сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Состоялось первое совместное заседание белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению XIII форума регионов в формате видеоконференцсвязи, говорится в релизе пресс-службы Совета Федерации.

"Форум регионов Белоруссии и России за прошедшие годы доказал свою эффективность и стал одним из самых масштабных, ярких событий в жизни двух стран. Уверен, что предстоящий XIII форум в Минске и Минской области, на котором будут представлены российские и белорусские регионы, станет площадкой для демонстрации достижений и откроет новые горизонты", - заявил Воробьев, слова которого приводятся на сайте СФ.

Парламентарий подчеркнул, что Совфед активно ведет работу по подготовке форума.

"Сформирован организационный комитет. Делегация аппарата Совета Федерации в марте посетила Белоруссию с рабочей поездкой. Идет подготовка секционных заседаний и других мероприятий. Завершается работа над проектами рекомендаций и итоговым документом", - сказал Воробьев.

Сенатор также напомнил, что накануне форума пройдет российско-белорусская патриотическая экспедиция "Код Непокоренных",