Форум регионов Белоруссии и России посвящен экономическому взаимодействию
19:27 22.04.2026
Форум регионов Белоруссии и России посвящен экономическому взаимодействию

© Фото : пресс-служба Совета Федерации РФ — Совместное заседание белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению XIII Форума регионов Беларуси и России
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мероприятия XIII форума регионов Белоруссии и Российской Федерации планируется провести в Минске 25-26 июня, заявленная тема - "Экономическое взаимодействие регионов - основа продовольственной безопасности Союзного государства", сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
Состоялось первое совместное заседание белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению XIII форума регионов в формате видеоконференцсвязи, говорится в релизе пресс-службы Совета Федерации. Заявленная тема - "Экономическое взаимодействие регионов - основа продовольственной безопасности Союзного государства", уточнила пресс-служба.
"Форум регионов Белоруссии и России за прошедшие годы доказал свою эффективность и стал одним из самых масштабных, ярких событий в жизни двух стран. Уверен, что предстоящий XIII форум в Минске и Минской области, на котором будут представлены российские и белорусские регионы, станет площадкой для демонстрации достижений и откроет новые горизонты", - заявил Воробьев, слова которого приводятся на сайте СФ.
Парламентарий подчеркнул, что Совфед активно ведет работу по подготовке форума.
"Сформирован организационный комитет. Делегация аппарата Совета Федерации в марте посетила Белоруссию с рабочей поездкой. Идет подготовка секционных заседаний и других мероприятий. Завершается работа над проектами рекомендаций и итоговым документом", - сказал Воробьев.
Сенатор также напомнил, что накануне форума пройдет российско-белорусская патриотическая экспедиция "Код Непокоренных",
Председатель комиссии совета республики белорусского национального собрания (верхней палаты парламента) по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц в среду объявил, что договоры на сумму около 350 миллионов долларов планируется заключить на форуме регионов Белоруссии и РФ, который пройдет 25 и 26 июня.
