Минпросвещения поддержало идею удалять видео с оскорблениями педагогов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы цифровые платформы удаляли видео с оскорблениями педагогов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ​Володин заявил, что оскорбительные в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в соцсетях, являются провокацией и втягиванием детей в опасные коммуникации и противоправные действия, за чем стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует.

"Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает инициативу Председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости оперативного удаления на интернет-площадках видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов", - говорится в сообщении

Речь идет о публикациях, распространяемых в социальных сетях, где школьники унижают учителей ради просмотров и вовлечения аудитории.

Сергея Кравцова. "Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ