Минпросвещения поддержало идею удалять видео с оскорблениями педагогов
13:54 22.04.2026 (обновлено: 14:00 22.04.2026)
Минпросвещения поддержало идею удалять видео с оскорблениями педагогов

Учительница идет по школьному коридору
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения поддержало предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина об удалении видео с оскорблениями педагогов с цифровых платформ.
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что распространение таких материалов наносит ущерб авторитету профессии учителя и формирует ложное представление о допустимости травли и агрессии.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы цифровые платформы удаляли видео с оскорблениями педагогов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее ​Володин заявил, что оскорбительные в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в соцсетях, являются провокацией и втягиванием детей в опасные коммуникации и противоправные действия, за чем стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует.
"Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает инициативу Председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости оперативного удаления на интернет-площадках видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов", - говорится в сообщении.
Речь идет о публикациях, распространяемых в социальных сетях, где школьники унижают учителей ради просмотров и вовлечения аудитории.
"Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых", - приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Глава ведомства добавил, что цифровым платформам важно реагировать на подобные публикации и удалять материалы, нарушающие нормы морали и уважения.
