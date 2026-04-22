Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
В Польше возмутились словами посла Украины о Шухевиче

Косиняк-Камыш возмутился словами посла Украины Боднара о Шухевиче

Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился словами посла Украины Василия Боднара о Романе Шухевиче.
  • Он заявил, что ОУН-УПА* ответственны за геноцид и преступления против польского народа.
ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возмутился словами посла Украины Василия Боднара, заявившего, что один из главарей признанной экстремистской в России Украинской повстанческой армии* Роман Шухевич якобы не является преступником.
"Я абсолютно не согласен с ним. ОУН-УПА* ответственны за геноцид, за преступления против польского народа", — сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он подчеркнул, что не понимает смысла заявления посла.
"Я не понимаю, зачем были сказаны эти слова, если Польша и Украина пришли к согласию по многим вопросам, если идет процесс эксгумаций (жертв Волынской резни – ред.) на Волыни", - сказал польский министр.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация
В миреПольшаУкраинаРоссияВладислав Косиняк-КамышВасилий БоднарРоман Шухевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала