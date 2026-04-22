МЧС уточнило число погибших при пожаре в доме в Благовещенске

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске, уточнило главное управление МЧС по Амурской области.
"По предварительной информации, в результате пожара погибли три человека, один из них – ребенок. Ещё один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
По данным управления, пожарные спасли 13 человек, из них три ребенка.
Добавляется, что к тушению привлечено 22 специалиста и пять единиц техники, следственные органы устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.