МЧС уточнило число погибших при пожаре в доме в Благовещенске

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске, уточнило главное управление МЧС по Амурской области.

"По предварительной информации, в результате пожара погибли три человека, один из них – ребенок. Ещё один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе " Макс ".

По данным управления, пожарные спасли 13 человек, из них три ребенка.