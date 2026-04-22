Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 22.04.2026
МЧС уточнило число погибших при пожаре в доме в Благовещенске

МЧС: 2 взрослых и 1 ребенок погибли при пожаре в доме в Благовещенске

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске погибли три человека, включая ребенка.
  • Пожарные спасли 13 человек, из них троих детей.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Три человека, включая ребенка, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске, уточнило главное управление МЧС по Амурской области.
"По предварительной информации, в результате пожара погибли три человека, один из них – ребенок. Ещё один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
По данным управления, пожарные спасли 13 человек, из них три ребенка.
Добавляется, что к тушению привлечено 22 специалиста и пять единиц техники, следственные органы устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.
Последствия ДТП в Раменском городском округе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Подмосковье отправили под арест полицейского по делу о смертельном ДТП
Вчера, 19:11
 
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала