Матвиенко отметила хорошую динамику в развитии Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила хорошую динамику в социально-экономическом развитии Новгородской области, сообщает пресс-служба Совфеда.

Глава Совфеда Матвиенко в среду обсудила с губернатором Александром Дроновым социально-экономическое развитие региона. Глава региона сообщил, что по итогам 2025 года Новгородская область заняла в Национальном рейтинге девятое место.

"Внимательно следим, как развивается регион. Есть хорошая динамика", - отметила Матвиенко.

В свою очередь, глава региона рассказал о деятельности социально значимых объектов – Доме социальной заботы для пожилых людей, школе на 1,5 тысячи мест, детско-взрослой поликлинике и областном перинатальном центре.

"Продолжается капитальный ремонт общежитий и строительство современного кампуса особой экономической зоны "Новгородская". Здесь ребята будут учиться, жить в комфортных условиях и дальше смогут продолжить работать в ОЭЗ", - сказал Дронов.

Матвиенко отметила, что Дронов стал признанным лидером по вопросам сохранения историко-культурного наследия. По ее словам, X Парламентский форум "Историко-культурное наследие России", который прошел в Великом Новгороде в 2025 году, получил позитивный резонанс. Совет Федерации предложил президенту РФ Владимиру Путину в рамках Года единства народов России провести заседания Государственного совета по этой теме.