Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко отметила хорошую динамику в развитии Новгородской области - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 22.04.2026
Матвиенко отметила хорошую динамику в развитии Новгородской области

Матвиенко: Новгородская область заняла девятое место в Национальном рейтинге

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила хорошую динамику в социально-экономическом развитии Новгородской области, сообщает пресс-служба Совфеда.
Глава Совфеда Матвиенко в среду обсудила с губернатором Александром Дроновым социально-экономическое развитие региона. Глава региона сообщил, что по итогам 2025 года Новгородская область заняла в Национальном рейтинге девятое место.
"Внимательно следим, как развивается регион. Есть хорошая динамика", - отметила Матвиенко.
В свою очередь, глава региона рассказал о деятельности социально значимых объектов – Доме социальной заботы для пожилых людей, школе на 1,5 тысячи мест, детско-взрослой поликлинике и областном перинатальном центре.
"Продолжается капитальный ремонт общежитий и строительство современного кампуса особой экономической зоны "Новгородская". Здесь ребята будут учиться, жить в комфортных условиях и дальше смогут продолжить работать в ОЭЗ", - сказал Дронов.
Матвиенко отметила, что Дронов стал признанным лидером по вопросам сохранения историко-культурного наследия. По ее словам, X Парламентский форум "Историко-культурное наследие России", который прошел в Великом Новгороде в 2025 году, получил позитивный резонанс. Совет Федерации предложил президенту РФ Владимиру Путину в рамках Года единства народов России провести заседания Государственного совета по этой теме.
Как сообщалось ранее, в феврале на заседании наблюдательного совета АСИ президент предложение поддержал и заявил, что темой заседания Госсовета России в конце года станет сохранение историко-культурного наследия.
РоссияНовгородская областьВеликий НовгородВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала