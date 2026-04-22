В Махачкале вспыхнул пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 22.04.2026
23:26 22.04.2026 (обновлено: 23:50 22.04.2026)
В Махачкале вспыхнул пожар в многоквартирном доме

В Махачкале вспыхнул пожар в многоквартирном доме, жертв и пострадавших нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале загорелась кровля мансардного этажа шестиэтажного многоквартирного дома на площади около 600 квадратных метров.
  • Жертв и пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Кровля мансардного этажа многоквартирного дома загорелась в Махачкале на 600 "квадратах", жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУМЧС России по Дагестану.
"В 22.25 мск... поступила информация о возгорании квартиры в многоквартирном шестиэтажном доме на мансардном этаже… По прибытию на место установлено, что огнем охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Жилой дом находится по улице Северо-Осетинская. Сообщается, что людей эвакуируют из здания. К ликвидации пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники.
Сотрудники МЧС возле жилого дома в Благовещенске, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Благовещенске четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
Вчера, 18:39
 
