В Махачкале вспыхнул пожар в многоквартирном доме

МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Кровля мансардного этажа многоквартирного дома загорелась в Махачкале на 600 "квадратах", жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУМЧС России по Дагестану.
"В 22.25 мск... поступила информация о возгорании квартиры в многоквартирном шестиэтажном доме на мансардном этаже… По прибытию на место установлено, что огнем охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Жилой дом находится по улице Северо-Осетинская. Сообщается, что людей эвакуируют из здания. К ликвидации пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники.