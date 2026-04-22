В Махачкале вспыхнул пожар в многоквартирном доме

МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Кровля мансардного этажа многоквартирного дома загорелась в Махачкале на 600 "квадратах", жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУМЧС России по Дагестану.

Жилой дом находится по улице Северо-Осетинская. Сообщается, что людей эвакуируют из здания. К ликвидации пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники.