Лукашенко рассказал, на каком мотоцикле ездит

Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он мотоциклист и ездит на "Харлее".
Во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ, видеофрагмент которого показал в среду телеканал ОНТ, Лукашенко пообщался с детьми, которые занимаются в мотокружке.
Президент поинтересовался, на чем ездит один из мальчиков. "Я на мотоцикле езжу. Вот, 65-ка", – ответил ребенок.
"Я тоже мотоциклист. Но я на "Харлее" езжу", – поделился Лукашенко.
Лукашенко рассказал о вере в Бога
20 апреля, 10:02