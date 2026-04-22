Военные из более чем 30 стран обсудят планы по открытию Ормуза - РИА Новости, 22.04.2026
03:06 22.04.2026
Военные из более чем 30 стран обсудят планы по открытию Ормуза

В Лондоне пройдет конференция военных стратегов по Ормузскому проливу

© REUTERSКорабли и лодки в Ормузском проливе
Корабли и лодки в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© REUTERS
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные стратеги из более чем 30 стран соберутся в Лондоне для обсуждения планов по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.
  • Отмечается, что обсуждения будут основываться на результатах саммита 51 страны в Париже на прошлой неделе.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военные стратеги из более чем 30 стран соберутся в среду на конференции в Лондоне для обсуждения планов по возобновлению судоходства в Ормузском проливе, сообщает министерство обороны Великобритании.
"Военные стратеги из более чем 30 стран сегодня (22 апреля, среда) поспособствуют достижению прогресса (в деле - ред.) подробного планирования открытия Ормузского пролива в ходе двухдневной конференции в Великобритании", - говорится в пресс-релизе МО, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно публикации, мероприятие пройдет в постоянном объединенном штабе на севере Лондона. Отмечается, что обсуждения будут основываться на результатах саммита 51 страны в Париже на прошлой неделе.
Более 50 стран, принявших 17 апреля участие в парижском саммите по Ормузскому проливу, приветствовали заявление Ирана об открытии водного пути. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только позволят обстоятельства.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
