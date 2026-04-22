Военные из более чем 30 стран обсудят планы по открытию Ормуза

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военные стратеги из более чем 30 стран соберутся в среду на конференции в Лондоне для обсуждения планов по возобновлению судоходства в Ормузском проливе, сообщает министерство обороны Великобритании.
"Военные стратеги из более чем 30 стран сегодня (22 апреля, среда) поспособствуют достижению прогресса (в деле - ред.) подробного планирования открытия Ормузского пролива в ходе двухдневной конференции в Великобритании", - говорится в пресс-релизе МО, опубликованном на сайте британского правительства.
Более 50 стран, принявших 17 апреля участие в парижском саммите по Ормузскому проливу, приветствовали заявление Ирана об открытии водного пути. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только позволят обстоятельства.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.