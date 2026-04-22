Судья чуть не убил "Зенит" в Москве! Золото РПЛ уплывает от Семака?

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с петербургским "Зенитом" в центральном матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт тезисно рассказывает о битве в Черкизове, которая серьезно повлияла на титульную гонку в нашем чемпионате.

1. В предыдущем туре "Зенит" впервые в сезоне-2025/26 единолично возглавил турнирную таблицу. В выходные команда Сергея Семака на выезде победила махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0, в то время как лидировавший "Краснодар" не смог одолеть неуступчивую "Балтику" (2:2). В итоге "Зенит" обогнал "быков" на одно очко.

Отметим, что "сине-бело-голубые" не были на первой строчке с марта прошлого года.

2. "Локомотив" уже не обгонит, но может подпортить ситуацию. Шикарно проведший первую половину национального первенства "Локомотив" теперь идет третьим. Имея 48 очков в активе, "железнодорожники" вряд ли смогут составить конкуренцию "Зениту" (54) и "Краснодару" в золотой гонке. Но почему не поставить подножку Питеру?

3. У команд шикарная статистика. К противостоянию в Черкизове "Локомотив" подошел с 51 забитым мячом (столько же у "Краснодара"), что является лучшим показателем лиги. А вот у "Зенита" за 25 матчей всего 17 пропущенных — меньше только у "Балтики" (15). В общем, одна из лучших атакующих линий чемпионата против шикарной обороны.

Но кондиции у "Локо" и "Зенита" совсем разные. В пяти последних матчах у петербуржцев всего одна ничья с "Краснодаром" и четыре победы, а вот у железнодорожников две победы при ничьей, поражении от "Спартака" и разгроме от "Рубина". Конечно, именно гости открывались серьезным фаворитом матча в Москве .

4. В первом круге "Зенит" победил. И не просто победил (в ноябре 2025-го "Локо" был бит в Питере со счетом 2:0 в матче 14-го тура), а нанес москвичам первое поражение в сезоне РПЛ. На тот момент команда Михаила Галактионова шла на 19-матчевой беспроигрышной серии.

5. Первый тайм – ни одного опасного момента. Только удар издали от Зелимхана Бакаева запомнился за 45 минут. И его же спасительный бросок под удар Дугласа Сантоса… Не назвать центральный матч тура скучным, однако работы у вратарей Дениса Адамова и Антона Митрюшкина поначалу особо и не было.

6. Во втором стало поинтереснее. Александр Соболев растворился на поле и был заменен на Джона Дурана, не клеилась игра и у Максима Глушенкова, освистываемого болельщиками "Локо", юного таланта Алексея Батракова отлично сдерживали петербуржцы. Но остроты стало побольше... И остроты вовсе не у ворот "Локо". Сначала неразбериха в штрафной гостей чудом не привела к голу, а потом Адамов правильно занял позицию и выручил после выстрела Николая Комличенко.

А еще чуть потасовка не разгорелась на поле: Вендел зачем-то толкнул Батракова после вылета мяча за боковую, но вмешательство арбитра погасило эмоции разбушевавшихся хозяев. Еще одна толкотня случилась на последних секундах, и, на счастье судейской бригады, дело вновь не дошло до ММА-разборок.

7. Большое количество замен не изменило рисунок игры. По-прежнему не получалось у футболистов дать огня. Навал "Зенита" на последних минутах практически не напряг "Локомотив". Более того, именно "красно-зеленые" забрали концовку: на последних минутах они пошли в ответный навал и чуть не перевернули игру.

8. Скандальный пенальти на последней минуте! И чудесное спасение от вратаря гостей! Алексей Сухой назначил крайне спорный 11-метровый за игру рукой Игоря Дивеева (мяч едва-едва коснулся руки защитника "Зенита" и не изменил траекторию) на 95-й минуте — даже видеоповтор не переубедил арбитра. И казалось бы, вот она, тяжелейшая победа над "Зенитом". Но Комличенко убил сенсацию, не сумев переиграть Адамова, доставшего мяч из правого угла.

9. "Зенит" потерял важнейшие очки. Гости уже завтра могут вернуться на вторую строчку. Несмотря на то, что железнодорожники не могут победить "сине-бело-голубых" уже четыре матча кряду, они тоже не могут быть довольны сегодняшней ничьей – такую замечательную возможность запороли в концовке. Футбольная драма!

10. Но кульминация чемпионата еще впереди. Для "Зенита" остаются четыре решающих тура РПЛ. А завтра — встреча принципиального соперника "Краснодара", который приехал в гости к московскому "Спартаку". В случае победы действующего чемпиона шансы Петербурга на золото в юбилейный сезон снизятся.