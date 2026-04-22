Рейтинг@Mail.ru
Судья чуть не убил "Зенит" в Москве! Золото РПЛ уплывает от Семака? - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 22.04.2026 (обновлено: 12:42 23.04.2026)
Судья чуть не убил "Зенит" в Москве! Золото РПЛ уплывает от Семака?

"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 26-го тура РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Соболев и Зелимхан Бакаев
Александр Соболев и Зелимхан Бакаев - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с петербургским "Зенитом" в центральном матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт тезисно рассказывает о битве в Черкизове, которая серьезно повлияла на титульную гонку в нашем чемпионате.
1. В предыдущем туре "Зенит" впервые в сезоне-2025/26 единолично возглавил турнирную таблицу. В выходные команда Сергея Семака на выезде победила махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0, в то время как лидировавший "Краснодар" не смог одолеть неуступчивую "Балтику" (2:2). В итоге "Зенит" обогнал "быков" на одно очко.
Отметим, что "сине-бело-голубые" не были на первой строчке с марта прошлого года.
2. "Локомотив" уже не обгонит, но может подпортить ситуацию. Шикарно проведший первую половину национального первенства "Локомотив" теперь идет третьим. Имея 48 очков в активе, "железнодорожники" вряд ли смогут составить конкуренцию "Зениту" (54) и "Краснодару" в золотой гонке. Но почему не поставить подножку Питеру?
3. У команд шикарная статистика. К противостоянию в Черкизове "Локомотив" подошел с 51 забитым мячом (столько же у "Краснодара"), что является лучшим показателем лиги. А вот у "Зенита" за 25 матчей всего 17 пропущенных — меньше только у "Балтики" (15). В общем, одна из лучших атакующих линий чемпионата против шикарной обороны.
Но кондиции у "Локо" и "Зенита" совсем разные. В пяти последних матчах у петербуржцев всего одна ничья с "Краснодаром" и четыре победы, а вот у железнодорожников две победы при ничьей, поражении от "Спартака" и разгроме от "Рубина". Конечно, именно гости открывались серьезным фаворитом матча в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
4. В первом круге "Зенит" победил. И не просто победил (в ноябре 2025-го "Локо" был бит в Питере со счетом 2:0 в матче 14-го тура), а нанес москвичам первое поражение в сезоне РПЛ. На тот момент команда Михаила Галактионова шла на 19-матчевой беспроигрышной серии.
5. Первый тайм – ни одного опасного момента. Только удар издали от Зелимхана Бакаева запомнился за 45 минут. И его же спасительный бросок под удар Дугласа Сантоса… Не назвать центральный матч тура скучным, однако работы у вратарей Дениса Адамова и Антона Митрюшкина поначалу особо и не было.
6. Во втором стало поинтереснее. Александр Соболев растворился на поле и был заменен на Джона Дурана, не клеилась игра и у Максима Глушенкова, освистываемого болельщиками "Локо", юного таланта Алексея Батракова отлично сдерживали петербуржцы. Но остроты стало побольше... И остроты вовсе не у ворот "Локо". Сначала неразбериха в штрафной гостей чудом не привела к голу, а потом Адамов правильно занял позицию и выручил после выстрела Николая Комличенко.
А еще чуть потасовка не разгорелась на поле: Вендел зачем-то толкнул Батракова после вылета мяча за боковую, но вмешательство арбитра погасило эмоции разбушевавшихся хозяев. Еще одна толкотня случилась на последних секундах, и, на счастье судейской бригады, дело вновь не дошло до ММА-разборок.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВендел в матче против "Локомотива"
Вендел в матче против Локомотива - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вендел в матче против "Локомотива"
7. Большое количество замен не изменило рисунок игры. По-прежнему не получалось у футболистов дать огня. Навал "Зенита" на последних минутах практически не напряг "Локомотив". Более того, именно "красно-зеленые" забрали концовку: на последних минутах они пошли в ответный навал и чуть не перевернули игру.
8. Скандальный пенальти на последней минуте! И чудесное спасение от вратаря гостей! Алексей Сухой назначил крайне спорный 11-метровый за игру рукой Игоря Дивеева (мяч едва-едва коснулся руки защитника "Зенита" и не изменил траекторию) на 95-й минуте — даже видеоповтор не переубедил арбитра. И казалось бы, вот она, тяжелейшая победа над "Зенитом". Но Комличенко убил сенсацию, не сумев переиграть Адамова, доставшего мяч из правого угла.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Локомотив
0 : 0
Зенит
Календарь Турнирная таблица История встреч
9. "Зенит" потерял важнейшие очки. Гости уже завтра могут вернуться на вторую строчку. Несмотря на то, что железнодорожники не могут победить "сине-бело-голубых" уже четыре матча кряду, они тоже не могут быть довольны сегодняшней ничьей – такую замечательную возможность запороли в концовке. Футбольная драма!
10. Но кульминация чемпионата еще впереди. Для "Зенита" остаются четыре решающих тура РПЛ. А завтра — встреча принципиального соперника "Краснодара", который приехал в гости к московскому "Спартаку". В случае победы действующего чемпиона шансы Петербурга на золото в юбилейный сезон снизятся.
Все надежда клуба с берегов Невы на "красно-белых", кто бы мог подумать.
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЗенитЛокомотив (Москва)Спорт — видеоСергей СемакДенис АдамовАлексей БатраковАлександр СоболевВенделНиколай КомличенкоМаксим ГлушенковМихаил Галактионов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала