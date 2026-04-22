23:27 22.04.2026 (обновлено: 23:44 22.04.2026)
Воробьев ведет переговоры о продлении контракта с "Локомотивом"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дмитрий Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев рассказал, что ведет переговоры с железнодорожниками о продлении контракта.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал о возможном переходе Воробьева в один из российских топ-клубов. По его информации, интерес к 28-летнему форварду проявляют московские "Спартак" и ЦСКА, а также петербургский "Зенит". Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов сообщал РИА Новости, что с ним никто не контактировал по поводу Воробьева.
"Я ваши фантазии не поддерживаю и разрушать не собираюсь. Идет переговорная история, сейчас ситуация ближе к продлению. Больше ничего на эту тему не скажу", - сказал Воробьев журналистам.
В среду в Москве "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Мы дали хороший бой. За счет пенальти, думаю, мы были ближе к победе. Игра была хорошая, много борьбы. Думаю, болельщикам понравился накал на поле. Но, к сожалению, без забитых мячей", - добавил форвард.
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ
ФутболМоскваДмитрий ВоробьевДмитрий УльяновСпартак МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Локомотив (Москва)
 
