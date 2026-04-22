Людей под завалами жилого дома в Сызрани больше нет, заявили в МЧС

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Людей под завалами жилого дома в Сызрани, по предварительной информации, больше нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительной информации, людей под завалами больше нет", - говорится в сообщении министерства.
Ранее, как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Сызрани тела двух человек.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за атаки беспилотников ВСУ.