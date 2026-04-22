Спасатели на месте частичного обрушения подъезда дома в результате атаки БПЛА в Сызрани. Кадр видео

Людей под завалами жилого дома в Сызрани больше нет, заявили в МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сызрани после атаки таки беспилотников ВСУ частично обрушился подъезд жилого дома.

Погибли два человека.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Людей под завалами жилого дома в Сызрани, по предварительной информации, больше нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По предварительной информации, людей под завалами больше нет", - говорится в сообщении министерства.

Ранее, как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Сызрани тела двух человек.