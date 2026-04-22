Людей под завалами жилого дома в Сызрани больше нет, заявили в МЧС - РИА Новости, 22.04.2026
10:10 22.04.2026
Людей под завалами жилого дома в Сызрани больше нет, заявили в МЧС

© ГУ МЧС России по Самарской области
Спасатели на месте частичного обрушения подъезда дома в результате атаки БПЛА в Сызрани. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сызрани после атаки таки беспилотников ВСУ частично обрушился подъезд жилого дома.
  • Погибли два человека.
  • По предварительной информации, людей под завалами больше нет.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Людей под завалами жилого дома в Сызрани, по предварительной информации, больше нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительной информации, людей под завалами больше нет", - говорится в сообщении министерства.
Ранее, как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Сызрани тела двух человек.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из-за атаки беспилотников ВСУ.
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
МЧС увеличивает группировку на месте частичного обрушения дома в Сызрани
ПроисшествияСызраньРоссияСамарская областьВячеслав ФедорищевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныЧастичное обрушение дома в Сызрани
 
 
