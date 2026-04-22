СМИ: израильские военные блокировали раненых журналистов на юге Ливана
18:33 22.04.2026 (обновлено: 18:34 22.04.2026)
СМИ: израильские военные блокировали раненых журналистов на юге Ливана

NNA: ЦАХАЛ блокировала доступ к раненным журналисткам на юге Ливана

Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара Израиля по югу Ливана, ранения получили ливанские корреспонденты Амаль Халиль и Зейнаб Фарадж, они оказались заблокированы на месте удара.
БЕЙРУТ, 22 апр — РИА Новости. Израильские военные блокировали доступ к раненым журналистам на юге Ливана после повторного авиаудара по населенному пункту Тайри, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Силы противника окружили район, где находятся две журналистки, и не позволяют спасателям добраться до них", — говорится в сообщении.
По данным агентства, в результате второго удара по поселению Тайри ранения получили ливанские корреспонденты Амаль Халиль и Зейнаб Фарадж, которые оказались заблокированы на месте удара.
Отмечается, что израильская авиация также нанесла удар по дороге между Тайри и Хадата, чтобы помешать проезду машин скорой помощи и спасательных служб к пострадавшим.
Эвакуация граждан России из Бейрута, Ливан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Вывезенная из Ливана девочка рассказала, что рада приехать в Россию
Вчера, 03:08
 
