Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти передали генераторы и БПЛА бойцам дивизионов в зоне СВО - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:22 22.04.2026
Липецкие власти передали генераторы и БПЛА бойцам дивизионов в зоне СВО

© Пресс-служба губернатора Липецкой области
Липецкие власти передали дизельные генераторы, средства связи, БПЛА землякам в зону СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Пресс-служба губернатора Липецкой области
Липецкие власти передали дизельные генераторы, средства связи, БПЛА землякам в зону СВО. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда правительства Липецкой области передала бойцам трёх именных дивизионов в зоне СВО генераторы, средства связи и БПЛА.
  • Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул важность надёжного тыла для сильного фронта и необходимость поддержки бойцов.
ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Команда правительства Липецкой области передала генераторы, средства связи, БПЛА бойцам трёх именных дивизионам, сформированным из жителей региона, в зоне СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Команда правительства Липецкой области навестила три наших именных дивизиона – имени Флёрова, Пешкова и Трубникова. Передали самое необходимое: дизельные генераторы, средства связи, беспилотные летательные аппараты – всё, что помогает нашим бойцам действовать быстрее, точнее и безопаснее", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Губернатор заверил, что "за ребят на передовой переживаем всем сердцем". Артамонов подчеркнул, что "сильный фронт начинается с надёжного тыла". Поэтому губернатор считает обязанностью быть рядом с бойцами, поддерживать их и делать всё, что нужно для победы.
"Ждём каждого дома. Некоторые военнослужащие и ветераны СВО уже вернулись и сегодня проходят программу "Гордость Липецкой земли". Это важный этап адаптации к мирной жизни, возможность развивать управленческие навыки и дальше приносить пользу региону", - добавил Артамонов.
Надежные людиЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала