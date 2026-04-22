Липецкие власти передали генераторы и БПЛА бойцам дивизионов в зоне СВО

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Команда правительства Липецкой области передала генераторы, средства связи, БПЛА бойцам трёх именных дивизионам, сформированным из жителей региона, в зоне СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Команда правительства Липецкой области навестила три наших именных дивизиона – имени Флёрова, Пешкова и Трубникова. Передали самое необходимое: дизельные генераторы, средства связи, беспилотные летательные аппараты – всё, что помогает нашим бойцам действовать быстрее, точнее и безопаснее", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Губернатор заверил, что "за ребят на передовой переживаем всем сердцем". Артамонов подчеркнул, что "сильный фронт начинается с надёжного тыла". Поэтому губернатор считает обязанностью быть рядом с бойцами, поддерживать их и делать всё, что нужно для победы.
"Ждём каждого дома. Некоторые военнослужащие и ветераны СВО уже вернулись и сегодня проходят программу "Гордость Липецкой земли". Это важный этап адаптации к мирной жизни, возможность развивать управленческие навыки и дальше приносить пользу региону", - добавил Артамонов.