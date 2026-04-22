11:06 22.04.2026 (обновлено: 12:05 22.04.2026)
Более 35 тысяч георгиевских ленточек отправят в Русские дома за рубежом

Георгиевские ленточки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 35 тысяч георгиевских ленточек будет отправлено в 2026 году в Русские дома за рубежом с помощью Россотрудничества.
  • Ленточки направят в страны ближнего зарубежья, Европы, Латинской Америки, Азии и другие.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. С помощью Россотрудничества за рубеж отправят более 35 тысяч георгиевских ленточек, сообщили РИА Новости в агентстве.​
"Ежегодно тысячи ленточек отправляются в Русские дома <...> (в 2026 году более 35 тысяч). В этом году больше всего направлено в страны ближнего зарубежья: Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Армению, Узбекистан, Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, Киргизию, Белоруссию", — сказали в пресс-службе.
Символы уважения к исторической памяти отправят также в несколько государств Европы, Латинской Америки, Азии и другие. Их можно будет получить в Русских домах и организациях российских соотечественников.
"Первыми странами, которые уже начали раздавать ленточки в этом году, стали Белоруссия, Армения, Киргизия, Болгария, Танзания, Таджикистан. В Киргизии и Танзании символ Победы первыми получили студенты курсов русского языка, а в Армении волонтеры на субботнике у Мемориального памятника советским солдатам в Дилижане, где привели в порядок 22 захоронения красноармейцев, умерших в госпиталях Армении", — добавили в Россотрудничестве.
В Худжанде акцию проводят около мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны, в Монголии — на конкурсе чтецов "Мы помним, мы гордимся". Во многих странах ленточки раздадут на площадках Диктанта Победы 24-25 апреля.
Армения проводит в этом году одну из самых масштабных акций: желающие смогут получить символы Победы сразу на шести площадках в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване, Капане.
Акция "Георгиевская ленточка" родилась в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семьей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
Россотрудничество принимает участие в акции "Георгиевская ленточка" совместно с медиагруппой "Россия сегодня" с 2009 года.
