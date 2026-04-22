В Москве волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки
16:29 22.04.2026 (обновлено: 16:31 22.04.2026)
В Москве волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки

В Москве на Зубовском бульваре волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.
  • Акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 81-летию Великой Победы и 85-летию со дня основания Советского информационного бюро.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной, передает корреспондент РИА Новости.
Георгиевская лента - символ Победы. Для миллионов людей - не только в России, но и за рубежом - она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция, придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом.
Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
Вчера, 11:50
Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.
В этом году акция приурочена к 81-летию Великой Победы и 85-летию со дня основания Советского информационного бюро - родоначальника медиагруппы "Россия сегодня".
Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. С 2022 года федеральным законом Российской Федерации установлен официальный статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.
Акция "Георгиевская ленточка" – антивоенная инициатива. И, тем не менее, эта ленточка – один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО.
Более 35 тысяч георгиевских ленточек отправят в Русские дома за рубежом
