В Москве волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной, передает корреспондент РИА Новости.

Георгиевская лента - символ Победы. Для миллионов людей - не только в России , но и за рубежом - она стала символом памяти, связи поколений и воинской славы. Акция, придуманная журналистами РИА Новости в марте 2005 года, превратилась в народную традицию, объединяющую миллионы людей в России и за рубежом.

Традиционно акция стартует у стен Международной медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.

В этом году акция приурочена к 81-летию Великой Победы и 85-летию со дня основания Советского информационного бюро - родоначальника медиагруппы "Россия сегодня".

Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро , собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".

Георгиевская ленточка является репликой традиционной Георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России. С 2022 года федеральным законом Российской Федерации установлен официальный статус Георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.