Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Гюмри
12:35 22.04.2026 (обновлено: 12:36 22.04.2026)
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Гюмри

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Армении в Гюмри

© РИА Новости / Александр Кряжев
Акция "Георгиевская ленточка"
  • Русский дом в армянском городе Гюмри присоединился к акции "Георгиевская ленточка".
  • Россотрудничество принимает участие в акции "Георгиевская ленточка" совместно с медиагруппой "Россия сегодня" с 2009 года.
ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Русский дом (представительство Россотрудничества) в армянском городе Гюмри присоединился в среду к акции "Георгиевская ленточка", сообщает пресс-служба представительства.
"Друзья, с сегодняшнего дня в Русском доме в Гюмри вы можете получить георгиевскую ленточку — символ памяти, уважения и благодарности. Это маленький знак с большим смыслом, который объединяет поколения", - говорится в сообщении.
По традиции ленточки начали раздавать на Зубовском бульваре в Москве, у стен международной медиагруппы "Россия сегодня", где и придумали эту акцию.

Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь".

Миллионы людей в России и по всему миру накануне Дня Победы надевают георгиевскую ленточку в память о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне, о воинской доблести всех поколений защитников Отечества.

Три черные и две оранжевые полосы, означающие "дым и пламень", стали символом военной доблести и славы нашей страны.

"Георгиевскую ленточку" придумали журналисты РИА Новости в 2005 году. Цель акции состояла в том, чтобы дать людям возможность выразить свое отношение к празднику Великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.

С тех пор акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество.

Ленточки можно увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Они стали атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах.

В этом году "Георгиевская ленточка" приурочена не только к годовщине Великой Победы, но и к 85-летию со дня основания Совинформбюро — родоначальника медиагруппы "Россия сегодня".

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семьей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
Георгиевская ленточка является репликой традиционной георгиевской ленты, черно-оранжевые цвета которой стали символом военной доблести и славы России.
Россотрудничество принимает участие в акции "Георгиевская ленточка" совместно с медиагруппой "Россия сегодня" с 2009 года.
