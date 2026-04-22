В Узбекистане стартовала акция «Георгиевская ленточка».

В этом году "Георгиевская ленточка" приурочена не только к годовщине Великой Победы, но и к 85-летию со дня основания Совинформбюро — родоначальника медиагруппы "Россия сегодня".

Ленточки можно увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Они стали атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах.

С тех пор акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество.

"Георгиевскую ленточку" придумали журналисты РИА Новости в 2005 году. Цель акции состояла в том, чтобы дать людям возможность выразить свое отношение к празднику Великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.

Миллионы людей в России и по всему миру накануне Дня Победы надевают георгиевскую ленточку в память о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне, о воинской доблести всех поколений защитников Отечества.

По традиции ленточки начали раздавать на Зубовском бульваре в Москве, у стен международной медиагруппы "Россия сегодня", где и придумали эту акцию.

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семьей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".