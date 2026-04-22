Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал реакцию ФРГ на данные Минобороны России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 22.04.2026 (обновлено: 17:18 22.04.2026)
Лавров прокомментировал реакцию ФРГ на данные Минобороны России

Лавров: реакция ФРГ на публикацию МО РФ показала, что "на воре и шапка горит"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал реакцию властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины.
  • МИД ФРГ ранее назвал это "прямыми угрозами".
  • Лавров заявил, что такая реакция Германии подтверждает выражение "на воре и шапка горит".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих. Но выводы, которые мы сделали из этого, по-моему, широко обсуждались политологами. Эти дискуссии отражают то, что находится в планах российского руководства", - сказал Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, немецкая компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил.
РоссияУкраинаГерманияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала