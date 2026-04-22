Лавров прокомментировал реакцию ФРГ на данные Минобороны России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Реакция властей Германии на публикацию Россией адресов производителей БПЛА для Украины показала, что "на воре и шапка горит", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих. Но выводы, которые мы сделали из этого, по-моему, широко обсуждались политологами. Эти дискуссии отражают то, что находится в планах российского руководства", - сказал Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, немецкая компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил.