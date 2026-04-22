Лавров: Россия веками служит домом для представителей различных конфессий

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия веками служит родным домом для представителей различных религиозных конфессий и культур, это является отечественной силой на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На протяжении долгих веков наша держава служит родным домом для представителей различных конфессий и культур. Межнациональные, межрелигиозные согласия были и остаются стержневыми элементами внутриполитической стабильности и нашей силы на международной арене", - сказал Лавров в ходе приёма по случаю православной Пасхи.