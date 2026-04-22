Лавров: конфликт на Ближнем Востоке, как и на Украине, организован Западом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ближневосточный конфликт, как и украинский кризис, был организован столицами Западной Европы и Северной Америки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Неспокойно и тревожно не только на наших западных рубежах, на протяжении долгих лет охвачен Ближний Восток. Многие из этих конфликтов были организованы, как и украинский кризис, геополитическими инженерами, которые взирают на мир свысока, через неколониальную призму из основных столиц Западной Европы и Северной Америки", - сказал Лавров в ходе приёма по случаю православной Пасхи.