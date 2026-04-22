Киев готов положить жизни миллионов простых граждан Украины, заявил Лавров

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Киевский режим готов положить жизни миллионы простых граждан Украины ради интересов своих хозяев на Западе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что причиной этому стал, в том числе, отказ политической элиты от духовных и цивилизационных корней.
"Уже более десяти лет не прекращаются гонения на Украинскую православную церковь, включая захваты ее храмов, вандализм, нападения на клириков и прихожан", - добавил он.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.