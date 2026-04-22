Киев готов положить жизни миллионов простых граждан Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 22.04.2026
12:03 22.04.2026 (обновлено: 12:17 22.04.2026)
Киев готов положить жизни миллионов простых граждан Украины, заявил Лавров

Лавров: Киевский режим готов положить жизни миллионов простых граждан Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев готов пожертвовать жизнями миллионов простых граждан Украины.
  • По словам Лаврова, такие жертвы могут быть сделаны ради интересов хозяев Киева на Западе.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Киевский режим готов положить жизни миллионы простых граждан Украины ради интересов своих хозяев на Западе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Захвативший власть в Киеве режим готов положить на алтарь интересов своих хозяев на Западе жизни миллионов простых украинцев", - заявил Лавров в ходе приема по случаю православной Пасхи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Вчерашнее решение Зеленского вызвало ярость на Украине
08:41
Глава МИД РФ отметил, что причиной этому стал, в том числе, отказ политической элиты от духовных и цивилизационных корней.
"Уже более десяти лет не прекращаются гонения на Украинскую православную церковь, включая захваты ее храмов, вандализм, нападения на клириков и прихожан", - добавил он.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Должны признать". В Киеве неожиданно высказались об окончании конфликта
Вчера, 15:22
 
