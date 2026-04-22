В России впервые издали книгу о духовной вере героев Куликовской битвы

Краткий пересказ от РИА ИИ В государственном музее-заповеднике "Куликово поле" впервые выпустили книгу о духовной вере героев Куликовской битвы.

Книга "Воинство небесное на Куликовом поле" реконструирует духовный мир участников сражения через жития святых, иконы и древние артефакты.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Издание о вере и небесных покровителях героев Куликовской битвы впервые выпустили в государственном музее-заповеднике "Куликово поле". Книга реконструирует духовный мир участников сражения через жития святых, иконы и древние артефакты, сообщила автор произведения Ирина Парамонова.

По ее словам, главная цель издания "Воинство небесное на Куликовом поле" — показать, на чем держался дух русских воинов: их веру в святых, молитвы к ним и надежду на небесную помощь — то, что привело их к победе.

"Дмитрий Солунский, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец, Архистратиг Михаил, Борис и Глеб — это те образы, которые жили в сердцах людей, и к кому они обращались перед битвой, чтобы укрепиться, чтобы идти на врага", — рассказала Парамонова.

Произведение состоит из семи разделов, в которых представлен 21 святой, связанный с Куликовской битвой. Каждый раздел включает житие святого, историческую справку о его связи с событиями 1380 года, а также молитву или тропарь (краткое молитвенное песнопение. — Прим. ред.).

Основа материала собиралась несколько лет, в том числе в экспедициях по монастырям. Автор лично прошла маршрутами, которыми шли воины XIV века, чтобы увидеть места, связанные с верой и молитвами Дмитрия Донского и его войска.

"Так я приехала в Николо-Угрешский монастырь на берегу Москвы-реки. Это место первого привала войска великого князя. Он уединился в лесу, обдумывая предстоящий поход. Он не знал, что ждет его впереди. Усердно молился и вдруг увидел образ Николая Чудотворца на дереве. Эта икона известна теперь как Угрешская — потому что Николай Чудотворец явился великому князю, а "угреши" значит согрел, успокоил, развеял сомнения. После битвы Дмитрий Донской основал на месте явления иконы обитель", — сообщила Парамонова.

Для художественного оформления издания были использованы иконы, картины исторической живописи конца XIX века и артефакты из коллекции музея-заповедника.

"Особенно поразили крохотные кресты-мощевики, в которых воины у самого сердца хранили святыни — кусочки ткани, освященной у мощей почитаемого святого, и крошку просфоры, чтобы подкрепить силу духа в ответственный момент", — добавила исследователь.

Парамонова подчеркнула, что книга важна как для историков — как новый взгляд на известные события, так и для верующих — как краткое житие почитаемых святых. Кроме того, она может служить и своеобразным путеводителем по тем самым местам, где молились герои Куликовской битвы.

"Проходит 650 лет, а образы святых, к которым обращались герои битвы, живы до сих пор. И мы можем пройти теми же маршрутами, которыми шли они", — подытожила автор.

Издание одобрено Издательским советом Русской Православной Церкви и подготовлено в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы.