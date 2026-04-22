Кухарук поделился опытом Югры на форуме "Малая Родина – сила России" - РИА Новости, 22.04.2026
10:11 22.04.2026 (обновлено: 11:02 22.04.2026)
Кухарук поделился опытом Югры на форуме "Малая Родина – сила России"

Кухарук представил опыт Югры на форуме "Малая Родина – сила России"

Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
ТЮМЕНЬ, 22 апр — РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по взаимодействию муниципальной и региональной власти на форуме "Малая Родина – сила России" представил губернатор Руслан Кухарук, сообщается на сайте правительства региона.
"На полях III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России" обсудили трансформацию управленческого опыта с муниципального на региональный уровень. Губернатор Югры, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук рассказал о концепции эффективного взаимодействия муниципальной и региональной власти, выработанной в регионе", - говорится в сообщении.
Кухарук выступил на губернаторской сессии "Школа власти: как муниципальный опыт формирует региональных лидеров". В числе эффективных практик он назвал включение глав муниципалитетов в состав правительства Югры, выездные заседания правительства, кураторство заместителями губернатора муниципалитетов, совместное бюджетное планирование и подготовка кадров. Губернатор также отметил, что активно применяет на региональном уровне опыт, полученный в должности главы Тюмени.
Третий Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина - сила России" проходит с 20 по 22 апреля в Москве. На церемонии награждения победителей премии "Служение" на форуме президент России Владимир Путин дал старт всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства. От автономного округа в конкурсе участвуют 62 общественные территории из 21 муниципалитета. Кухарук, регулярно подчеркивающий важность общественного мнения, в своем канале на платформе Макс уже пригласил югорчан присоединиться к голосованию и внести свой вклад в развитие городской среды.
