Кухарук поделился опытом Югры на форуме "Малая Родина – сила России"

ТЮМЕНЬ, 22 апр — РИА Новости. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по взаимодействию муниципальной и региональной власти на форуме "Малая Родина – сила России" представил губернатор Руслан Кухарук, сообщается на сайте правительства региона.

"На полях III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России" обсудили трансформацию управленческого опыта с муниципального на региональный уровень. Губернатор Югры, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук рассказал о концепции эффективного взаимодействия муниципальной и региональной власти, выработанной в регионе", - говорится в сообщении.

Кухарук выступил на губернаторской сессии "Школа власти: как муниципальный опыт формирует региональных лидеров". В числе эффективных практик он назвал включение глав муниципалитетов в состав правительства Югры, выездные заседания правительства, кураторство заместителями губернатора муниципалитетов, совместное бюджетное планирование и подготовка кадров. Губернатор также отметил, что активно применяет на региональном уровне опыт, полученный в должности главы Тюмени.