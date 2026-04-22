Сколько детей было у самого плодовитого крестьянина в мире

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. На Руси в крестьянских семьях детей всегда было много, но даже в то время семья крестьянина Федора Васильева поражала воображение

Что особенного было в его детях?

Подать стакан воды

К несчастью, в конце XIX века в Российской империи до пяти лет доживала только половина родившихся детей. Остальные гибли от болезней, плохого ухода и недосмотра. Качество жизни и состояние медицины также оставляли желать лучшего.

Однако, несмотря на колоссальный уровень детской смертности, население страны меньше не становилось — причиной была высокая рождаемость. Российские крестьянки за свою жизнь в среднем рожали шесть-восемь раз.

"Естественно, чем больше семья производила на свет детей, тем более родители были обеспечены в старости. Вот тот пресловутый стакан воды, над которым мы сегодня все смеемся, это на самом деле реалии жизни крестьян, которые по разным причинам остались бездетными", — рассказала историк, писательница, эксперт Российского общества "Знание" Юлия Шувалова.

Неизвестная жена-рекордсменка

Будущий многодетный отец Федор Васильев родился в 1707 году в селе Введенье. Он был сыном крепостного крестьянина, закрепленного за Николо-Шартомским монастырем. После церковных преобразований времен Екатерины Великой Федор был переведен в ранг "казенных" крепостных крестьян и переселился на хутор Куфрино.

В 18 лет Федор Васильев вступил в брак с женщиной, имя которой не сохранилось до наших дней. Сорок лет они прожили вместе, воспитав 69 родных детей, включая 16 двойняшек, семь троен и четыре четверни. Только двое из всех детей умерли в младенческом возрасте, остальные дожили до зрелого возраста.

После смерти первой жены Федор Васильев повторно вступил в брак с женщиной по имени Анна из села Мельничное. Они вместе завели еще 18 детей, включая шесть двойняшек и две тройни. Таким образом, общее число детей Федора Васильева составило 87.

Написали в английском журнале

Известность к уникальной семье Васильевых пришла в России в 1782 году, когда об этом рассказал императрице Екатерине II Владимирский архиепископ. Вскоре Васильевы были представлены государыне и получили щедрое вознаграждение за свой вклад в демографический подъем Российской империи.

Примерно через год, в сентябре 1783-го, журналисты лондонского журнала The Gentleman's Magazine получили информацию об этой семье от английского торговца, который находился в Петербурге, и написали о крестьянине целую статью.

Рожала беспрерывно в течение 18 лет

Как без должной медицинской помощи удалось завести столько детей — загадка.

"Как же женщине надо было рожать? В течение восемнадцати лет практически беспрерывно. Какой женский организм это вообще выдержит?" — поделилась Юлия Шувалова.