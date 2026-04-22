10:16 22.04.2026
Красноярцы могут отдать голос за объекты благоустройства на 2027 год

Котюков: в Красноярском крае благоустроят 33 общественных объекта в 2027 году

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
Михаил Котюков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Жители Красноярского края могут отдать свои голоса в рамках ежегодного всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Президент Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина – сила России" объявил о старте голосования за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды". За восемь лет работы этого проекта в крае жители убедились, что их мнение напрямую влияет на то, как меняется среда вокруг. За это время мы преобразили более 270 общественных пространств – парки, скверы, набережные, которые выбрали земляки", - цитирует пресс-служба главу региона Михаила Котюкова.
По его словам, в текущем сезоне при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и партии "Единая Россия" будет благоустроено 33 общественных пространства, определённых ранее.
В голосовании участвуют населенные пункты с численностью свыше 10 тысяч человек: Ачинск, Боготол, Бородино, Заозёрный, Дивногорск, Енисейск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Иланский, Канск, Кодинск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шарыпово, посёлки Шушенское, Емельяново, Курагино, Берёзовка, а также Красноярск.
Жителям на выбор предложены 83 территории. Те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. Участвовать в голосовании могут жители старше 14 лет.
Отмечается, что голосование продлится до 12 июня на сайте госуслуг или в приложении "Госуслуги. Решаем вместе".
Три летних фестиваля в Красноярском крае получат поддержку по нацпроекту
