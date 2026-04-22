Костюков участвует в переговорах Путина с президентом Сейшельских Островов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, который входит в состав российской делегации на переговорах по Украине, принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.