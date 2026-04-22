Колокольцев встретился с председателем Верховного народного собрания КНДР

- Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном в Пхеньяне.
- Колокольцев поздравил Чо Ен Вона с успешным проведением Девятого съезда Трудовой партии Кореи и переизбранием на пост председателя.
- Министр внутренних дел России высоко оценил результаты КНДР в укреплении обороноспособности и уровень взаимодействия с КНДР на площадке ООН.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе визита в Пхеньян встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Воном, поздравил его переизбранием, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее Колокольцев встретился с министром общественной безопасности КНДР генерал-полковником Пан Ду Собом, сообщив о готовности МВД России делиться накопленным опытом создания и функционирования полиции.
"В Пхеньяне министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Воном. Глава МВД России поздравил Чо Ён Вона с успешным проведением Девятого съезда Трудовой партии Кореи и переизбранием на пост председателя высшего законодательного и представительного органа страны", - написала Волк в канале на платформе Мах.
Она отметила, что российский министр констатировал значительные результаты КНДР в укреплении обороноспособности, достигнутые под руководством Трудовой партии Кореи, а также высоко оценил уровень взаимодействия с КНДР на площадке ООН.